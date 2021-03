Fernando Llorente | ' A Udine mi sento rinato | ho voglia di giocare ancora a lungo'

Advertising

ThomBertacchini : RT @GoalItalia: Fernando Llorente e la voglia di Juve: 'Tornare mi sarebbe piaciuto' ?? - Fprime86 : RT @DiMarzio: Dalla possibile operazione di #calciomercato con la #Juventus alla nuova esperienza con l'#Udinese, passando per i mesi diffi… - IlMarcheseBN : RT @GoalItalia: Fernando Llorente e la voglia di Juve: 'Tornare mi sarebbe piaciuto' ?? - GoalItalia : Fernando Llorente e la voglia di Juve: 'Tornare mi sarebbe piaciuto' ?? - DiMarzio : Dalla possibile operazione di #calciomercato con la #Juventus alla nuova esperienza con l'#Udinese, passando per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Llorente

Il calciatore dell'Udinese ed ex Napoli,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. 'Il gol al Sassuolo è stata una liberazione, non mi voglio più fermare. Spero di aiutare l'Udinese anche contro il ...... l'annuncio del recupero programmato per il 17 marzo, poi il dietrofront per questa sfida infinita.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "A Udine mi sento rinato, ...L’attaccante dell’Udinese Fernando Llorente, reduce dal primo gol in bianconero contro il Sassuolo e protagonista stasera contro il Genoa, ha concesso un’intervista a Tuttosport, nella quale non ...Fernando Llorente, attaccante dell'Udinese, ha parlato della sua esperienza alla Juventus aTuttosport. L'ex giocatore della Vecchia Signora ha parlato anche dell'eliminazione dalla Champions, del suo ...