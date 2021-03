Egitto | 31 Paesi condannano la repressione di al-Sisi E a Tora un prigioniero parla di torture con l’elettroshock

(Di sabato 13 marzo 2021) “Siamo profondamente preoccupati per come l’sta applicando la legislazione sul terrorismo contro gli attivisti per i diritti umani, persone Lgbt, giornalisti, politici e avvocati”. Le parole pronunciate a Ginevra da Kirsti Kauppi, ambasciatrice finlandese all’Onu, hanno irritato il presidente al-e il governo egiziano. Come già accaduto in passato, il Cairo ha risposto con sdegno alla dichiarazione della Kauppi e soprattutto al documento di condanna firmato da 31tra cui l’Italia, importanti membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. I rappresentanti dei 31 denunciano “lo spazio limitato per la società civile e l’opposizione politica ine le modalità attraverso cui la legislazione antiterrorismo viene applicata nei confronti dei movimenti pacifici a difesa dei diritti umani”. ...

la Repubblica

