Draghi: 'Vaccini unica via d'uscita' Molte disdette per AstraZeneca (Di sabato 13 marzo 2021) 'Entrando qui si capisce che ne usciremo'. Per la sua terza uscita pubblica, nel primo pomeriggio di ieri, ha visitato il centro per le vaccinazioni di Fiumicino realizzato dalla Regione Lazio, con la ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) 'Entrando qui si capisce che ne usciremo'. Per la sua terzapubblica, nel primo pomeriggio di ieri, ha visitato il centro per le vaccinazioni di Fiumicino realizzato dalla Regione Lazio, con la ...

fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA Il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà alla nazione oggi alle 15 dal Centro vaccini d… - lucatelese : “Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen 'ha comunicato che l'Ema ha avviato una u… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Campagna vaccinale accelererà, 500mila dosi al giorno' | 'Tutti aspettino il proprio turno, come ha fatto… - CiroMaschio : Stesso film di un anno fa. Anzi peggio. Chiusure in blocco, pochi rimborsi e in più fallimentare gestione #vaccini… - stemolinaradio : Stanotte sono stati fatti vaccini? Draghi ha detto H 24...ha fatto comparire milioni di vaccini? Non ancora? Eh, ma… -