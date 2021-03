Detto Fatto, l’ospite fa una dichiarazione su Sanremo, Bianca Guaccero va su tutte le furie e le risponde a tono (Di sabato 13 marzo 2021) Sanremo è ormai terminato e anche le polemiche, o almeno la maggior parte di esse, si sono sopite. La gente, il pubblico aspettava quest’anno tantissimo la manifestazione canora più importante dell’anno, fosse solo per vedere come se la sarebbero cavata Fiorello e Amadeus in questa situazione così complicata e ricca di tensioni. Amadeus e Fiorello sono stati criticati parecchio ma, alla fine il prodotto che hanno consegnato al pubblico non è stato afFatto male nonostante tutti i detrattori. A Detto Fatto l’ospite Tiziana Rivale che dice “Sanremo è l’asilo”, la Guaccero fuori di sé Ieri, ospite da Bianca Guaccero a Detto Fatto c’era Tiziana Rivale che ha partecipato ad un’edizione di tantissimi ... Leggi su baritalianews (Di sabato 13 marzo 2021)è ormai terminato e anche le polemiche, o almeno la maggior parte di esse, si sono sopite. La gente, il pubblico aspettava quest’anno tantissimo la manifestazione canora più importante dell’anno, fosse solo per vedere come se la sarebbero cavata Fiorello e Amadeus in questa situazione così complicata e ricca di tensioni. Amadeus e Fiorello sono stati criticati parecchio ma, alla fine il prodotto che hanno consegnato al pubblico non è stato afmale nonostante tutti i detrattori. ATiziana Rivale che dice “è l’asilo”, lafuori di sé Ieri, ospite dac’era Tiziana Rivale che ha partecipato ad un’edizione di tantissimi ...

