Cividale del Friuli | vaccinazioni al palazzetto

Leggi su udine20

(Di sabato 13 marzo 2021) Avviata in piena sicurezza e con un’ottima organizzazione logistica anche la seconda giornata di campagna vaccinale contro il Covid aldello Sport didel. In perfetto orario e muniti di tutti i documenti necessari, tanti ultraottantenni hanno cominciato poco prima delle 9.00 di stamattina ad accedere alla struttura: molti col sorriso, tutti fiduciosi nel vaccino e “grati per la grande opportunità data loro di poter accedere, in piena sicurezza, ad una struttura così grande e ben organizzata” riporta alcuni commenti il sindaco Daniela Bernardi, presente aldi buon’ora assieme ad altri esponenti della Giunta, del Consiglio e degli uffici stessi. “Se già lunedì scorso era andato tutto bene, oggi la logistica ha presentato delle migliorie – continua il sindaco – perché abbiamo ...