Calcio | Fonseca | ' con il Parma cambierò 4-5 giocatori'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Per Cristante vediamo domani. Stiamo giocando tante partite, alcuni giocatori sono più stanchi degli altri, per questo dobbiamo cambiare e abbiamo bisogno di giocatore più freschi. Non dico che cambierò tutta la squadra. Poi ci sono situazioni che non possono cambiare, perché non abbiamo molte situazioni. Domani cambierò 4-5 giocatori". Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Parma in campionato. "Dzeko e Mayoral come stanno? Mkhitaryan non può giocare. Non voglio dire chi giocherà tra i due. Dzeko sta bene, anche Mayoral, si sono allenati e sono pronti per la partita", ha spiegato il tecnico portoghese. "Pellegrini? È un po' tutto. Lorenzo è un giocatore molto importante per noi, può fare diverse posizioni, è ...

