“Boreale” | Xelfer è online con un EP emo-trap

"Boreale" è il nuovo EP di Xelfer, disponibile su tutte le piattaforme digitali: 4 brani emozionali in cui i paesaggi invernali diventano metafora di vari stati d'animo. "Boreale" è un concept EP composto da 4 brani emozionali in cui i paesaggi invernali diventano metafora di vari stati d'animo.

Dopo aver pubblicato con costanza 12 singoli negli ultimi due anni - tra cui 'Una Fine Diversa' (2020) in collaborazione con Cicco Sanchez, che ha superato i 200mila stream - Xelfer in 'Boreale' racconta attraverso la musica le emozioni che caratterizzano i mesi più freddi dell'anno. Boreale è il primo EP di Xelfer. Il concept EP è composto da 4 brani emozionali in cui i paesaggi invernali diventano metafora di vari stati d'animo.