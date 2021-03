Addio a Raoul Casadei, il re del liscio: il ricordo di Simona Ventura (Di sabato 13 marzo 2021) Addio al re del liscio Aveva 83 anni e anche lui come molti nell’ultimo anno è una vittima del Coronavirus. Raoul Casadei, re del ballo liscio, che è uno dei pilastri della cultura romagnola, è morto questa mattina all’Ospedale Bufalini di Cesena. Qui era ricoverato dagli inizi di marzo, dopo aver contratto il virus insieme L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 marzo 2021)al re delAveva 83 anni e anche lui come molti nell’ultimo anno è una vittima del Coronavirus., re del ballo, che è uno dei pilastri della cultura romagnola, è morto questa mattina all’Ospedale Bufalini di Cesena. Qui era ricoverato dagli inizi di marzo, dopo aver contratto il virus insieme L'articolo proviene da Novella 2000.

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Adnkronos : ++ADDIO AL RE DEL LISCIO++ #RaoulCasadei morto a 83 anni per #Covid - RaiNews : Riconosciuto universalmente come il re del liscio, si trovava ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo che l… - Novella_2000 : Addio a Raoul Casadei, il re del liscio: il ricordo di Simona Ventura - Pattu1967 : RT @chiaraepoi: Addio Raoul #Casadei, l'uomo che fece uscire il liscio dalle balere e lo fece diventare spettacolo. Ora, con il maestro Sec… -