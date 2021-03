"1984" modi per togliere la libertà (Di sabato 13 marzo 2021) Matteo Carnieletto Le parole scompaiono, l'uomo non sa più pensare e, quindi, agire. E perfino il desiderio di ragionare diventa reato "Avevo perpetrato il crimine peggiore: il crimine di pensiero. Era un crimine che non si poteva nascondere. Che io distruggessi il quaderno non aveva più importanza. Era fatta. Avevo pensato. Avrebbero finito per prendermi". È questo che Winston Smith immagina, anzi pensa, mentre scrive "Abbasso il Grande fratello". Imprime le parole sul foglio decine di volte. Calca la pennna e quasi buca le pagine. È uno sfogo terribile, che deve essere celato. Nascosto al grande occhio che tutto vede e tutto sente. Pena il carcere, nella migliore delle ipotesi. La morte nella peggiore. L'immagine è nitida e l'ha disegnata Xavier Coste, che è riuscito a trasportare in graphic novel 1984 (Ferrogallico Editrice), il capolavoro di George ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Matteo Carnieletto Le parole scompaiono, l'uomo non sa più pensare e, quindi, agire. E perfino il desiderio di ragionare diventa reato "Avevo perpetrato il crimine peggiore: il crimine di pensiero. Era un crimine che non si poteva nascondere. Che io distruggessi il quaderno non aveva più importanza. Era fatta. Avevo pensato. Avrebbero finito per prendermi". È questo che Winston Smith immagina, anzi pensa, mentre scrive "Abbasso il Grande fratello". Imprime le parole sul foglio decine di volte. Calca la pennna e quasi buca le pagine. È uno sfogo terribile, che deve essere celato. Nascosto al grande occhio che tutto vede e tutto sente. Pena il carcere, nella migliore delle ipotesi. La morte nella peggiore. L'immagine è nitida e l'ha disegnata Xavier Coste, che è riuscito a trasportare in graphic novel(Ferrogallico Editrice), il capolavoro di George ...

