Zona rossa per 12 Regioni: con le modifiche al DPCM avremo Pasqua blindata (Di venerdì 12 marzo 2021) Con le modifiche al DPCM salgono a 12 le Regioni in Zona rossa dal 15 Marzo. Oggi Ministri e Governatori faranno il punto, poi via con le modifiche decreto. Le nuove restrizioni inizieranno il 15 Marzo e termineranno il 28. Pasqua blindata Da Lunedì 15 Marzo l’Italia chiude di nuovo. I dati sull’epidemia mostrano come la maggior parte dele Regioni oscilla tra Zona rossa e arancione. Ragion per cui, il decreto che verrà approvato oggi modificherà l’attuale DPCM inasprendo le restrizioni fino al 6 Aprile. E anche le festività Pasquali verranno blindate. Giovanni Rezza, direttore della prevenzione al Ministero della Salute è chiaro: “I casi stanno ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) Con lealsalgono a 12 leindal 15 Marzo. Oggi Ministri e Governatori faranno il punto, poi via con ledecreto. Le nuove restrizioni inizieranno il 15 Marzo e termineranno il 28.Da Lunedì 15 Marzo l’Italia chiude di nuovo. I dati sull’epidemia mostrano come la maggior parte deleoscilla trae arancione. Ragion per cui, il decreto che verrà approvato oggirà l’attualeinasprendo le restrizioni fino al 6 Aprile. E anche le festivitàli verranno blindate. Giovanni Rezza, direttore della prevenzione al Ministero della Salute è chiaro: “I casi stanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - stanzaselvaggia : Mattia Santori dice che lavora tantissimo, insegna atletica su bambini. In pandemia. In zona rossa. Vabbè. #piazzapulita - Frances69419442 : Ricapitoliamo a distanza di un anno: - tra poche ore si ripiomba in zona rossa; - 100.000 morti solo in Italia; -… - Agenzia_Italia : Zingaretti: “Se ci saranno restrizioni nel Lazio, sarà una decisione giusta' -