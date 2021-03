Vaccino Johnson&Johnson | l’ad Scaccabarozzi | “Distribuzione dalla seconda metà di aprile | all’Europa 200 milioni di dosi entro fine anno”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

Ieri l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha approvato ilche, a differenza di Pfizer, Moderna ed Astrazeneca, è monodose. Dopo Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo, ...Ilanti - Covid prodotto da, che ha ottenuto proprio ieri il via libera dall'European Medicenes Agency (Ema), ha dimostrato un'elevata efficacia contro due varianti del virus ...i vaccini - ha spiegato Bonaccini - E sotto questo profilo è incoraggiante l’autorizzazione del vaccino Johnson & Johnson che incrementerà complessivamente la capacità vaccinale, ma è importante che ...Il vaccino Johnson&Johnson ottiene l'approvazione dell'Ema e si appresta a sbarcare in Europa. Quando sarà disponibile? Quante dosi arriveranno in Italia? La decisione dell'Ema spiana la strada al via ...