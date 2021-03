“Tre ambulanze con pazienti Covid in fila per 14 ore di fronte al pronto soccorso di Torrette, inaccettabile”: la denuncia di Anpas Marche (Di venerdì 12 marzo 2021) “È inaccettabile che tre ambulanze con all’interno pazienti Covid hanno abbiano atteso il ricovero per 14 ore, di notte, davanti al pronto soccorso”. È l’allarmante denuncia che arriva dal presidente dell’Associazione nazionale pubblica assistenze delle Marche, Andrea Sbaffo. L’episodio è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì fuori dal principale ospedale della Regione, Torrette, che già nei giorni scorsi aveva avuto problemi simili, arrivando addirittura a chiudere il reparto di emergenza per alcune ore per mancanza di posti letto per malati Covid, ma senza mai arrivare a un’attesa così lunga. A riportare la nota di Anpas diversi quotidiani locali, tra cui Ancona Today e Cronache Maceratesi. Sbaffo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Èche trecon all’internohanno abbiano atteso il ricovero per 14 ore, di notte, davanti al”. È l’allarmanteche arriva dal presidente dell’Associazione nazionale pubblica assistenze delle, Andrea Sbaffo. L’episodio è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì fuori dal principale ospedale della Regione,, che già nei giorni scorsi aveva avuto problemi simili, arrivando addirittura a chiudere il reparto di emergenza per alcune ore per mancanza di posti letto per malati, ma senza mai arrivare a un’attesa così lunga. A riportare la nota didiversi quotidiani locali, tra cui Ancona Today e Cronache Maceratesi. Sbaffo ...

Advertising

Meira85253235 : ...Qualsiasi festività negata, quando il Papa ha appena festeggiato senza mascherina in Iraq, stamattina per strada… - IneedsyouOned : RT @calumflawIess: Quando dite che il covid sta diminuendo e che non è più pericoloso come prima mi fate arrabbiare come non so cosa. A sca… - rayofswift : RT @calumflawIess: Quando dite che il covid sta diminuendo e che non è più pericoloso come prima mi fate arrabbiare come non so cosa. A sca… - hznll28 : RT @calumflawIess: Quando dite che il covid sta diminuendo e che non è più pericoloso come prima mi fate arrabbiare come non so cosa. A sca… - xlittlegrey : RT @calumflawIess: Quando dite che il covid sta diminuendo e che non è più pericoloso come prima mi fate arrabbiare come non so cosa. A sca… -