Traffico Roma del 12-03-2021 ore 09:30 (Di venerdì 12 marzo 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla varia da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe sulla Trionfale da via ipogeo degli Ottavi a via di Casal del Marmo e sulla Tiburtina dal raccordo a Tor Cervara tutto verso il centro città trafficato il tratto Urbano della Aquila da Portonaccio sino al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico rallentamenti e code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi a Primavalle lavori in corso da questa mattina in via Mattia Battistini il restringimento di carreggiata tra via Forte Braschi e via Ennio Bonifazi possibili rallentamenti sulla raccordo in carreggiata esterna Ci sono code tra le uscite Trionfale Casal del Marmo e della ...

