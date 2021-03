Sul green rischiamo l’embargo tecnologico cinese (Di venerdì 12 marzo 2021) Una buona fetta di chi vuole affrettare la conversione energetica sostiene che la possibilità che si verifichino gravi crisi internazionali provocate dal mercato dei metalli rari utilizzati per la produzione di batterie non sarebbe così grave come altri, più scettici, sostengono. Secondo i «pro-elettrificazione rapida», con alcuni media in testa, i mercati metalliferi, in modo del tutto spontaneo, risolveranno i problemi associati all'ormai diffuso dominio cinese di grandi zone dell'Africa. In particolare si pensa alla corsa dell'Europa alla produzione di accumulatori di energia che usino minori quantità di questi metalli, alla possibilità di fare accordi con l'Australia e con le nazioni sudamericane nei cui territori sono presenti cobalto, grafite e silicio. Di fatto però la maggioranza di questi Paesi non intende affatto modificare la sua decisione a proposito delle ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 marzo 2021) Una buona fetta di chi vuole affrettare la conversione energetica sostiene che la possibilità che si verifichino gravi crisi internazionali provocate dal mercato dei metalli rari utilizzati per la produzione di batterie non sarebbe così grave come altri, più scettici, sostengono. Secondo i «pro-elettrificazione rapida», con alcuni media in testa, i mercati metalliferi, in modo del tutto spontaneo, risolveranno i problemi associati all'ormai diffuso dominiodi grandi zone dell'Africa. In particolare si pensa alla corsa dell'Europa alla produzione di accumulatori di energia che usino minori quantità di questi metalli, alla possibilità di fare accordi con l'Australia e con le nazioni sudamericane nei cui territori sono presenti cobalto, grafite e silicio. Di fatto però la maggioranza di questi Paesi non intende affatto modificare la sua decisione a proposito delle ...

