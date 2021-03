Sampdoria, dopo Verre pronti altri tre rinnovi (Di venerdì 12 marzo 2021) dopo Valerio Verre, la Sampdoria si prepara a formalizzare altri tre rinnovi di contratto La Sampdoria continua a sistemare le situazioni contrattuali: dopo il rinnovo di Valerio Verre (la cui trattativa è iniziata a ottobre) sono attesi altri tre prolungamenti di contratto. L’obiettivo della Sampdoria è mettersi in una posizione dominante sul mercato, qualora qualcuno bussi alla porta per uno di questi calciatori, e spalmando gli ingaggi avere un beneficio in relazione agli ammortamenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 I prossimi sulla lista, come riporta Il Secolo XIX, saranno Alex Ferrari il cui contratto scadrà nel 2025, Emil Audero e Manolo Gabbiadini il cui contratto scadrà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)Valerio, lasi prepara a formalizzaretredi contratto Lacontinua a sistemare le situazioni contrattuali:il rinnovo di Valerio(la cui trattativa è iniziata a ottobre) sono attesitre prolungamenti di contratto. L’obiettivo dellaè mettersi in una posizione dominante sul mercato, qualora qualcuno bussi alla porta per uno di questi calciatori, e spalmando gli ingaggi avere un beneficio in relazione agli ammortamenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 I prossimi sulla lista, come riporta Il Secolo XIX, saranno Alex Ferrari il cui contratto scadrà nel 2025, Emil Audero e Manolo Gabbiadini il cui contratto scadrà ...

