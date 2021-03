Rinoplastica | addolcire i lineamenti con meno dolore del previsto

Leggi su velvetmag

Velvet Mag ha l'onore di ospitare il Prof. Giulio Basoccu (affermato chirurgo plastico che vanta migliaia di interventi estetici e la fiducia di numerose personalità politiche e pubbliche) per una rubrica speciale. Questo mese si parlerà di naso: lanon è l'intervento terrificante che molti pensano. Anzi: è uno dei più semplici per il paziente. Sono tante le (false) paure dei pazienti in merito all'intervento di, procedura chirurgica che consente di rimodellare e ridurre le dimensioni del naso, incidendo globalmente sull'armonia del volto. Spesso l'idea di patire grandi sofferenze post operatorie è data dalla "prepotenza" dei lividi che ne conseguono ma che, di fatto, non corrispondono ad una pari percezione del. L'intervento diinfatti, nella macro-categoria della