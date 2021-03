Pd, Letta si candida alla segreteria: “Non cerco l’unanimità” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Francamente, lunedì non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla segreteria del Partito Democratico. Il Partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda”. Con queste parole, l’ex premier Enrico Letta scioglie la riserva e annuncia la sua disponibilità a candidarsi alla guida del Pd per succedere al dimissionario Nicola Zingaretti. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Francamente, lunedì non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla segreteria del Partito Democratico. Il Partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda”. Con queste parole, l’ex premier Enrico Letta scioglie la riserva e annuncia la sua disponibilità a candidarsi alla guida del Pd per succedere al dimissionario Nicola Zingaretti.

