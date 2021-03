«Ordinò testosterone per un atleta»: l’ex medico del Team Sky colpevole (Di venerdì 12 marzo 2021) l’ex medico del Team Sky e della federciclismo britannica Richard Freeman è stato ritenuto colpevole di aver ordinato il testosterone “sapendo o credendo che dovesse essere somministrato a un atleta per migliorare le proprie prestazioni atletiche”, ha stabilito venerdì il Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) di Manchester. Freeman è stato accusato di aver ordinato 30 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 marzo 2021)delSky e della federciclismo britannica Richard Freeman è stato ritenutodi aver ordinato il“sapendo o credendo che dovesse essere somministrato a unper migliorare le proprie prestazioni atletiche”, ha stabilito venerdì il Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) di Manchester. Freeman è stato accusato di aver ordinato 30 L'articolo

