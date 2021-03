NVIDIA GeForce NOW ora supporta GOG.com e la saga di The Witcher (Di venerdì 12 marzo 2021) GeForce NOW ha collaborato con il team di GOG per aggiungere il supporto a più giochi sin dal lancio di Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED, primo gioco abilitato a GOG su GFN. È ora il momento della seconda fase, con la libreria di NVIDIA GeForce NOW che si arricchisce, grazie a GOG.com e a quattro giochi della saga di The Witcher: The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, The Witcher Adventure Game e Thronebreaker: The Witcher Tales. Ora, i membri che possiedono i giochi della saga The Witcher su GOG.com possono giocare a quelle versioni sui loro dispositivi - il tutto alimentato dai server di streaming di GeForce NOW. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)NOW ha collaborato con il team di GOG per aggiungere il supporto a più giochi sin dal lancio di Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED, primo gioco abilitato a GOG su GFN. È ora il momento della seconda fase, con la libreria diNOW che si arricchisce, grazie a GOG.com e a quattro giochi delladi The: The2: Assassins of Kings Enhanced Edition, The3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, TheAdventure Game e Thronebreaker: TheTales. Ora, i membri che possiedono i giochi dellaThesu GOG.com possono giocare a quelle versioni sui loro dispositivi - il tutto alimentato dai server di streaming diNOW. ...

