' Ndrangheta | arrestato superlatitante a Barcellona | Giuseppe Romeo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta arrestato

... oggi sequestrato, ad altri soggetti imputati nel processo "European 'Connection". - Sul fronte della lotta alla potente mafia calabrese, importante cattura della polizia.in ...Operazione 'Perseverance' contro la 'in Emilia Romagna. Sono state disposte sette custodie in carcere, due domiciliari e una ...nell'operazione 'Perseverance' di polizia di Reggio ...Sette persone in carcere e due ai domiciliari. Tra gli arrestati Giuseppe Sarcone, sospettato di essere il vertice dell'organizzazione nella regione ...“Ragazzi c’è da fare una lavorettino, se vi interessa eh (…) c’è da picchiare una donna…”. Risposta: “E che dobbiamo fare? Dobbiamo darle dei pugni?”. No, “la mandate in ospedale…o le buttate un po’ d ...