Narcos: Messico 2 sbarca su Rai4, in prima visione dal 13 marzo: trama, foto e recensione (Di venerdì 12 marzo 2021) Narcos: Messico 2 sbarca in chiaro su Rai4, in prima visione dal 13 marzo ogni sabato in prima serata, con due episodi in onda dalle 21.10. La saga di Netflix sul narcotraffico si è spostata in Messico con lo spin-off di Narcos, ambientato negli anni '80: Narcos: Messico 2 riparte dal clamoroso finale della prima stagione, quando il temibile narcotrafficante Miguel Ángel Félix Gallardo, detto Lo Smilzo, riesce a farla franca durante una sanguinosa e spettacolare retata ricattando il poliziotto che dovrebbe arrestarlo. Il boss della droga del cartello di Guadalajara (interpretato dal messicano Diego Luna), ha costruito il suo impero in Messico ...

