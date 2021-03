Max Procopio: “America’s Cup come finale dei 100 metri, testa a testa emozionante” (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Il livello è altissimo, come una finale dei 100 metri di atletica leggera, e sono le sfumature, neanche più i particolari, a fare la differenza. Sanno tutti che devono giocarsela fino all’ultimo e sanno di essere alla pari. C’è grande equilibrio e alla fine, se continuerà così, sarà stressante e faticoso da sopportare per tutti ma molto emozionante”. Sono le parole di Max Procopio, ex componente del memorabile equipaggio del Moro di Venezia, che nel 1992 vinse la Louis Vuitton Cup, il trofeo degli sfidanti, all’Adnkronos, dopo il 2-2 tra Team New Zealand e Luna Rossa nell’America’s Cup. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Il livello è altissimo,unadei 100di atletica leggera, e sono le sfumature, neanche più i particolari, a fare la differenza. Sanno tutti che devono giocarsela fino all’ultimo e sanno di essere alla pari. C’è grande equilibrio e alla fine, se continuerà così, sarà stressante e faticoso da sopportare per tutti ma molto”. Sono le parole di Max, ex componente del memorabile equipaggio del Moro di Venezia, che nel 1992 vinse la Louis Vuitton Cup, il trofeo degli sfidanti, all’Adnkronos, dopo il 2-2 tra Team New Zealand e Luna Rossa nell’Cup. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

