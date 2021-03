Marusic: «Radu fondamentale. Ruolo? Sono un jolly, l’importante è giocare» (Di venerdì 12 marzo 2021) Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria contro il Crotone: queste le sue dichiarazioni Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Oggi era una gara difficile, però abbiamo vinto e abbiamo preso questi tre punti. Lavoriamo e andiamo avanti, ora dimentichiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima partita. Volevamo tanto vincere, contro queste squadre è sempre dura. Radu – «È fondamentale per questa squadra, è stato fuori un mese, è tornato ed ha fatto questo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Adamha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria contro il Crotone: queste le sue dichiarazioni Adamha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Oggi era una gara difficile, però abbiamo vinto e abbiamo preso questi tre punti. Lavoriamo e andiamo avanti, ora dimentichiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima partita. Volevamo tanto vincere, contro queste squadre è sempre dura.– «Èper questa squadra, è stato fuori un mese, è tornato ed ha fatto questo. Leggi su Calcionews24.com

