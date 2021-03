LIVE Sci alpino, Slalom Are in DIRETTA: Vlhova si difende dall’assalto di Shiffrin! Curtoni e Peterlini: caccia alla top ten! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35: Vittima dell’errore in alto la croata Popovic è quarta a 1?36 da Nullmeyer 16.34: Errore in alto per Popovic che all’intermedio ha un ritardo di 1?28 16.33: Fatica non poco l’austriaca Gallhuber che chiude al terzo posto a 63 centesimi da Nullmeyer 16.33: Gallhuber all’intermedio ha 46 centesimi di ritardo 16.32: La canadese Nullmeyer riesce a restare davanti con 11 centesimi di vantaggio su Fermbaeck 13.31. La svedese Fermbaeck chiude con un tempo complessivo di 1’47?90 13.30: Partita Fermbaeck 16.27: Sta calando la temperatura che attualmente è di -2 gradi al traguardo. Qualche nuvola qua e là 16.25: La prima a partire nella seconda manche sarà la padrona di casa, la svedese Fermbaeck 16.22: La seconda manche dal tecnico statunitense Jeff Lackie 16.20: Martina Peterlini, dunque, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35: Vittima dell’errore in alto la croata Popovic è quarta a 1?36 da Nullmeyer 16.34: Errore in alto per Popovic che all’intermedio ha un ritardo di 1?28 16.33: Fatica non poco l’austriaca Gallhuber che chiude al terzo posto a 63 centesimi da Nullmeyer 16.33: Gallhuber all’intermedio ha 46 centesimi di ritardo 16.32: La canadese Nullmeyer riesce a restare davanti con 11 centesimi di vantaggio su Fermbaeck 13.31. La svedese Fermbaeck chiude con un tempo complessivo di 1’47?90 13.30: Partita Fermbaeck 16.27: Sta calando la temperatura che attualmente è di -2 gradi al traguardo. Qualche nuvola qua e là 16.25: La prima a partire nella seconda manche sarà la padrona di casa, la svedese Fermbaeck 16.22: La seconda manche dal tecnico statunitense Jeff Lackie 16.20: Martina, dunque, ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale femminile #Åre 2021 #FISAlpine - RSIsport : ???????? Oggi live alla RSI ??13h25 Sci, slalom femminile di Are Prima manche - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are in DIRETTA: Petra Vlhova a caccia del sorpasso su Lara Gut-Behrami - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are in DIRETTA: Petra Vlhova in corsia di sorpasso - #alpino #Slalom #DIRETTA: #Petra - live_tostream : Vi rinfreschiamo la memoria in vista di stasera: BERGAMO, BERGAMO, BERGAMO. - ore 19 live con #DBGM, tra… -