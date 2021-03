Lazio, Tare: «Non siamo in fiducia. Immobile? Per me come un figlio» (Di venerdì 12 marzo 2021) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e Sky Sport prima del match contro il Crotone Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti al match contro il Crotone. Queste le sue parole: «Questa partita vale più di quella del Bayern. siamo chiamati a fare un grande match. Stiamo attraversando un brutto momento, ci manca fiducia. Anche contro la Juve dopo aver segnato siamo crollati e abbiamo perso la partita». Immobile – «Sono molto contento per Immobile, per me è come un figlio. Il rendimento è sempre stato alto, grazie alla squadra e al mister. Un orgoglio per il club e per la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni diStyle Radio e Sky Sport prima del match contro il Crotone Il direttore sportivo della, Igli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti al match contro il Crotone. Queste le sue parole: «Questa partita vale più di quella del Bayern.chiamati a fare un grande match. Stiamo attraversando un brutto momento, ci manca. Anche contro la Juve dopo aver segnatocrollati e abbiamo perso la partita».– «Sono molto contento per, per me èun. Il rendimento è sempre stato alto, grazie alla squadra e al mister. Un orgoglio per il club e per la ...

