Lazio | Inzaghi | “Contro il Bayern faremo la nostra partita”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il commento del tecnico dellaSimonedopo il successo all'Olimpicoil Crotone: "Laha fatto un’ottima gara però abbiamo commesso qualche errore importante sui due gol e una squadra come lanon può permetterselo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo stati bravi a vincere unamolto molto importante. Si ci siamo messi a quattro dietro. Sono stati molto bravi i subentrati, abbiamo avuto occasioni importanti come quella di Milinkovic e poi siamo stati bravi a vincere con Caicedo". SulMonaco prossima tappa dei capitoliniha detto: "E' stato raggiunto un obiettivo con gli ottavi di finale. Adesso a Monaco cercheremo di fare laben sapendo qual ...

... rivivi la diretta Tabellino: Reina; Patric, Acerbi, Radu ; Marusic, S. Milinkovic - Savic, Leiva , Luis Alberto, Fares ; Correa , Immobile . . All.: S.. Crotone : Cordaz; Magallàn , ......00 con la sfida trae Crotone e si chiude con il posticipo della domenica sera Milan - Napoli. I biancocelesti dicercano la vittoria in casa prima di provare il miracolo in Champions ...Al termine della vittoria contro il Crotone, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È una vittoria che volevamo a tutti i costi, abbiamo perso con Bologna, Juv ...ROMA (ITALPRESS) – La Lazio fa il suo dovere, seppur a fatica, e batte 3-2 il Crotone dopo le sconfitte contro Bologna e Juventus. All’Olimpico Simone Inzaghi non rinuncia alla formazione titolare non ...