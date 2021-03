In Lombardia sono state utilizzate 31mila dosi del lotto di Astrazeneca (ora) sospeso (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia che arriva dalla Lombardia dovrebbe servire a rassicurare i cittadini già sottoposti, prima delle sospensione dell’Aifa arrivata nella giornata di ieri dopo alcune segnalazioni su “eventi avversi”, al vaccino che faceva parte del lotto Astrazeneca sospeso. Il dg al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, ha detto che oltre 31mila cittadini sono stati immunizzati (attraverso la prima dose) con una dose del prodotto anti-Covid che ora è sotto controllo da parte delle autorità e che non sono arrivate “particolari segnalazioni” da parte delle persone coinvolte. lotto Astrazeneca sospeso: in Lombardia utilizzato su oltre 31mila cittadini Il direttore generale al Welfare della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia che arriva dalladovrebbe servire a rassicurare i cittadini già sottoposti, prima delle sospensione dell’Aifa arrivata nella giornata di ieri dopo alcune segnalazioni su “eventi avversi”, al vaccino che faceva parte del. Il dg al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, ha detto che oltrecittadinistati immunizzati (attraverso la prima dose) con una dose del prodotto anti-Covid che ora è sotto controllo da parte delle autorità e che nonarrivate “particolari segnalazioni” da parte delle persone coinvolte.: inutilizzato su oltrecittadini Il direttore generale al Welfare della ...

