Il virus viene dalla Cina ma non si può dire: è razzismo. In Germania ritirato un libro per ragazzi (Di venerdì 12 marzo 2021) Guai a scrivere in un libro che il virus Covid viene dalla Cina. Spunta subito l’assurda accusa di razzismo. Un libro per ragazzi, per questo motivo, è stato mandato al macero in Germania. La notizia, assai inquietante, è ripresa nella newsletter del giornalista Giulio Meotti. Il giornalista scrive che l’editore “ha ceduto alle pressioni del Partito comunista cinese e dei cinesi locali”. Il titolo del libro era “A Corona Rainbow per Anna e Moritz” e lo scopo era aiutare i bambini a comprendere il mondo radicalmente diverso in cui si sono trovati a seguito della pandemia. Nel libro illustrato, il padre dei bambini dice: “Il virus proviene dalla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Guai a scrivere in unche ilCovid. Spunta subito l’assurda accusa di. Unper, per questo motivo, è stato mandato al macero in. La notizia, assai inquietante, è ripresa nella newsletter del giornalista Giulio Meotti. Il giornalista scrive che l’editore “ha ceduto alle pressioni del Partito comunista cinese e dei cinesi locali”. Il titolo delera “A Corona Rainbow per Anna e Moritz” e lo scopo era aiutare i bambini a comprendere il mondo radicalmente diverso in cui si sono trovati a seguito della pandemia. Nelillustrato, il padre dei bambini dice: “Ilpro...

