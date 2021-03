Guendalina Tavassi dice tutta la verità sulla fine del suo matrimonio (Di venerdì 12 marzo 2021) La showgirl Guendalina Tavassi ha affermato in una diretta streaming: “Quello che farà lui da oggi in poi non è più affare mio”. E aggiunge: “Possiamo però rimanere in pace, in sintonia, in armonia. So che è una cosa che molti di voi non condividono, ma io preferisco stare in armonia piuttosto che farmi le guerre. Quando ero piccola le ho passate tramite i miei genitori e vi assicuro che non sono cose belle. È meglio andare d’accordo”. “Io potevo vedere mio padre una volta a settimana per un’ora con l’assistente sociale al parco“, ha poi raccontato Guendalina Tavassi parlando della sua infanzia. “Mi sono vista liti, botte, di tutto e di più. Quelle cose me le porto ancora dentro oggi.” sulla possibilità che i due continuino a vivere sotto lo stesso tetto, dice: “Non c’è bisogno ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 marzo 2021) La showgirlha affermato in una diretta streaming: “Quello che farà lui da oggi in poi non è più affare mio”. E aggiunge: “Possiamo però rimanere in pace, in sintonia, in armonia. So che è una cosa che molti di voi non condividono, ma io preferisco stare in armonia piuttosto che farmi le guerre. Quando ero piccola le ho passate tramite i miei genitori e vi assicuro che non sono cose belle. È meglio andare d’accordo”. “Io potevo vedere mio padre una volta a settimana per un’ora con l’assistente sociale al parco“, ha poi raccontatoparlando della sua infanzia. “Mi sono vista liti, botte, di tutto e di più. Quelle cose me le porto ancora dentro oggi.”possibilità che i due continuino a vivere sotto lo stesso tetto,: “Non c’è bisogno ...

