Gp Apuane pronto per i campionati nazionali di cross a Campi Bisenzio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Apuane pronto

Azienda Usl Toscana nord ovest

Domani (sabato 13 marzo) la manifestazione partirà con le staffette assolute e masters, dove il GP Parco Alpi- Team Ecoverde schiera ben sette staffette con la squadra assoluta composta dall'...All'ospedale55 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva. All'ospedale Versilia 84 ... Si comunica che da alcuni giorni in tutte le strutture disoccorso dell'Asl Toscana nord ovest ...L'Asl annuncia: i ricoveri potrebbero essere fatti in ospedali diversi rispetto all'accesso al pronto soccorso ...E’ finalmente uscito il bando del Comune di Massa per sostituire la figura di riferimento del centro affidi del distretto socio sanitario della zona Apuane. Responsabile che manca a palazzo civico da ...