Ginny & Georgia, tutte le curiosità sulla nuova serie Netflix che strizza l'occhio ai fan di Una mamma per amica! Dal 24 Febbraio è disponibile su Netflix Ginny & Georgia, una nuova serie tv di genere Young Adult che racconta il complicato rapporto tra una madre e una figlia che nonostante abbiano solo 15 anni di differenza d'età sono diversissime tra loro. La serie ruota, infatti, attorno alla vita della giovane quindicenne Ginny Miller e di sua madre Georgia, una donna di trent'anni affascinante e piena di energie. Le due sono molto diverse, e spesso Ginny si sente addirittura più matura della madre. Georgia, dopo anni in viaggio, desidera disperatamente mettere radici e sceglie una tranquilla cittadina del New England per stabilizzarsi. Qui le due vogliono darsi una nuova opportunità, ma la ...

