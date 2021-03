Gianni Morandi, grave incidente domestico: ricoverato per ustioni a Cesena (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima notte in ospedale per Gianni Morandi. Il cantante stava bruciando dei rami in giardino quando è caduto in avanti finendo all’interno del fuoco. Ecco i dettagli sulle sue condizioni di salute. Brutto incidente domestico per Gianni Morandi. Il cantane stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa in campagna, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo nel L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima notte in ospedale per. Il cantante stava bruciando dei rami in giardino quando è caduto in avanti finendo all’interno del fuoco. Ecco i dettagli sulle sue condizioni di salute. Bruttoper. Il cantane stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa in campagna, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo nel L'articolo proviene da Leggilo.org.

