Gianni Agnelli | quando lo stile è eterno

(Di venerdì 12 marzo 2021) Cento anni fa nasceva. Tutti lo chiamavano L'Avvocato, e lui per primo amava farsi appellare così, anche se nonostante fosse laureato in Giurisprudenza non abbia mai esercitato la professione forense. Nella sua vita di imprenditore e personaggio del jet set, amico intimo di Kissinger e dei Kennedy, quello che colpisce di più è la sua eleganza naturale, una distinzione che sembra frutto del codice genetico più che dell'apprendimento. La proverbiale compostezza sabauda mescolata all'indole libertina e curiosa hanno fatto diun'icona entrata di diritto come pochi nell'immaginario collettivo di intere generazioni. Un vero e proprio emblema dell'italianità più orgogliosa, alla guida della Fiat per tre decenni, attivo in politica e amante dello sport, il capitano d'industria torinese negli anni ...

Commenta per primo Luciano Moggi , ex direttore generale della Juventus , ricorda l'avvocatoa 100 anni dalla sua nascita: 'A 100 anni dalla nascita, l'Avvocatosi consacra simbolo immortale di eleganza, stile e carisma. Attraverso la Fiat e la Juventus è stato capace ...Torino, la Fiat, la Juventus. Ma anche la dolce vita. E la famiglia, ovviamente.è stato molto più che un imprenditore di successo, e a cento anni dalla nascita l'Italia ricorda l'Avvocato. Il 12 marzo del 1921 nasceva infatti a Torino un uomo destinato a segnare la ...(PRIMAPRESS) - TORINO - Cent’anni fa nasceva Gianni Agnelli, per tutti “l’avvocato”, l’uomo della Fiat che seppe tessere relazioni internazionali ma che qui vogliamo ricordare, in piena atmosfera di ...Il 12 marzo Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordare l’avvocato e, più in particolare, il suo indimenticato nonno, sarà per la prima volta a Verissimo, Ginevra Elkann.