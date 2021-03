F1 e MotoGP oggi | orari Test Sakhir e Losail | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nella prima giornata del 2021 in cui si alternano e coesistono F1 e, idelle quattro e due ruote andranno in scena in contemporanea. Lacompleta il suo impegno in Qatar, a, con un’altra giornata di lavoro tra le ore 12.00 e le ore 19.00 italiane, mentre la F1 in Bahrain, a, inizierà scendendo in pista dalle ore 08.00 alle ore 12.00 italiane, per poi riprendere dopo la pausa, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 italiane. Molto diversa la copertura televisiva dei due eventi: da una parte, per la, non ci saranno né la diretta tv né quella, mentre per quanto concerne la F1, al contrario, la diretta tv sarà affidata a SkySportF1, con direttaassicurata da SkyGo e NowTV. In entrambi i casi OA Sport vi ...