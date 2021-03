Europa League, Roma con un piede nei quarti di finale: clamoroso 3-0 rifilato allo Shakhtar (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma (ITALPRESS) – Triplo colpo italiano, la Roma vede i quarti di finale. Grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, i giallorossi di Fonseca battono per 3-0 lo Shakhtar nell'andata degli ottavi di Europa League. All'Olimpico è dominio da parte dei capitolini che superano il primo ostacolo verso la conquista del pass europeo così come accadde nel doppio confronto della Champions 2017-18, proprio contro gli ucraini. Parte subito forte la Roma che dopo appena sei minuti si vede negare una rete per una questione di centimetri. E' la goal line technology a confermare il vero e proprio miracolo da parte di Trubin che con un gran riflesso butta fuori dalla porta la deviazione di fianco di Villar sugli sviluppi di un corner. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021)(ITALPRESS) – Triplo colpo italiano, lavede idi. Grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, i girossi di Fonseca battono per 3-0 lonell'andata degli ottavi di. All'Olimpico è dominio da parte dei capitolini che superano il primo ostacolo verso la conquista del pass europeo così come accadde nel doppio confronto della Champions 2017-18, proprio contro gli ucraini. Parte subito forte lache dopo appena sei minuti si vede negare una rete per una questione di centimetri. E' la goal line technology a confermare il vero e proprio miracolo da parte di Trubin che con un gran riflesso butta fuori dalla porta la deviazione di fianco di Villar sugli sviluppi di un corner. Ma ...

