È già psicosi da effetti collaterali. Ma ai sieri non c’è alternativa. Statisticamente gli eventi avversi fanno parte del gioco. Però vanno studiate le correlazioni per chiarirne le cause (Di venerdì 12 marzo 2021) Come prevedibile, si incominciano a mostrare “effetti avversi”, cioè letali, dopo la somministrazione su larga scala dei vaccini, in particolare AstraZeneca, che è il più diffuso di tutti. Iniziamo dalla cronaca. La Danimarca lo sospende per 14 giorni, Islanda e Norvegia fino a “nuovo avviso”. Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia sospendono la somministrazione del vaccino della ditta anglo-svedese provenienti dal lotto ABV5300. In Italia si sono verificati tre sospetti casi avversi in agenti delle forze dell’ordine e un militare dopo l’inoculazione di vaccini provenienti dal lotto ABV2856. L’Ema ha dichiarato che “le informazioni disponibili finora indicano che il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore a quello osservato nel resto della popolazione. LA SITUAZIONE. Al 10 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Come prevedibile, si incominciano a mostrare “”, cioè letali, dopo la somministrazione su larga scala dei vaccini, in particolare AstraZeneca, che è il più diffuso di tutti. Iniziamo dalla cronaca. La Danimarca lo sospende per 14 giorni, Islanda e Norvegia fino a “nuovo avviso”. Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia sospendono la somministrazione del vaccino della ditta anglo-svedese provenienti dal lotto ABV5300. In Italia si sono verificati tre sospetti casiin agenti delle forze dell’ordine e un militare dopo l’inoculazione di vaccini provenienti dal lotto ABV2856. L’Ema ha dichiarato che “le informazioni disponibili finora indicano che il numero ditromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore a quello osservato nel resto della popolazione. LA SITUAZIONE. Al 10 ...

