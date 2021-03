Draghi, il ‘dis-prezzo’ competente per chi non ha santi in Paradiso (Di venerdì 12 marzo 2021) di Alessandro Negrini Con buona pace di chi ha venduto l’imbarazzante agiografia di Mario Draghi come il banchiere santo, keynesiano e mandato dal cielo, è uscita qualche giorno fa una notizia enorme, feroce, eclatante. L’entità della notizia è pari solo a quella del silenzio che l’ha avvolta: il Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Consiglio europeo del 25 e 26 febbraio, avrebbe opposto un secco rifiuto all’invio di 13 milioni di dosi di vaccini all’Africa. Lo ha riferito il quotidiano Le Monde. Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, alla proposta di Macron e Merkel di destinare le dosi all’Africa, Mario Draghi avrebbe risposto con un secco “no” nonostante Paesi come Belgio, Svezia, Paesi Bassi e Spagna si fossero espressi in modo favorevole. Nonostante quest’accusa pesantissima, su questo accadimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) di Alessandro Negrini Con buona pace di chi ha venduto l’imbarazzante agiografia di Mariocome il banchiere santo, keynesiano e mandato dal cielo, è uscita qualche giorno fa una notizia enorme, feroce, eclatante. L’entità della notizia è pari solo a quella del silenzio che l’ha avvolta: il Presidente del Consiglio Mario, al Consiglio europeo del 25 e 26 febbraio, avrebbe opposto un secco rifiuto all’invio di 13 milioni di dosi di vaccini all’Africa. Lo ha riferito il quotidiano Le Monde. Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, alla proposta di Macron e Merkel di destinare le dosi all’Africa, Marioavrebbe risposto con un secco “no” nonostante Paesi come Belgio, Svezia, Paesi Bassi e Spagna si fossero espressi in modo favorevole. Nonostante quest’accusa pessima, su questo accadimento ...

