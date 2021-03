Doha | continua il rodaggio per Federer | ma in semifinale ci va Basilashvili

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Si è concluso con una sconfitta nei quarti di finale al Qatar Open diil primo torneo di Rogerdopo oltre un anno. Tutto sommato un’ottima esperienza, in cui ha potuto mettere benzina nelle gambe e riassaporare il clima partita. Dopo la maratona contro Evans agli ottavi, questa volta lo svizzero cede alla distanza al georgiano, bravo dopo un primo set in affanno a far muovere un arrugginitoper tutto il versante del campo, prima di affossare il colpo con il dritto. Una sconfitta che lo stesso Roger aveva sicuramente messo in conto, ma che lascia un pò l’amaro in bocca. Infatti ‘The King’ ha fallito un match point sul 5-4 nel terzo set, prima di essere sconfitto per 3-6, 6-1,7-5. Resta tuttavia un’esperienza positiva, così come detto dallo stesso campione elvetico in conferenza stampa. ...