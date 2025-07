Terribile scontro frontale muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni | ci sono altri tre feriti gravi E' accaduto in Sardegna

Due ragazzi di 17 e 18 anni, di origine marocchina, sono morti questa mattina intorno alle 8.15 in uno scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano e un Suv, mentre percorrevano la statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso di Arzachena. Un altro ragazzo di 16 anni è stato trasportato in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari in gravissime.

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell’incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara.

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Cade e batte la testa sull’asfalto. Scontro con la moto all’Autodromo, grave a 10 anni - Magione (Perugia), 6 maggio 2025 – È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia, un ragazzino di 10 anni, rimasto coinvolto in un incidente motociclistico.

