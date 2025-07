Anniversario dell’Arma dei Carabinieri il messaggio di Salvatore Di Marzo | Auguri a tutti noi

In occasione dell’anniversario dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Di Marzo ha voluto condividere un pensiero semplice ma sentito, rivolto a tutti gli appartenenti all’istituzione: “Oggi si celebra l’anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Auguri a tutti Noi ”. Un messaggio che unisce gratitudine, orgoglio e spirito di appartenenza, in una giornata simbolica per una delle forze armate piĂą amate dagli italiani. L’anniversario rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno al servizio della legalitĂ , della sicurezza e della comunitĂ . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Anniversario dell’Arma dei Carabinieri, il messaggio di Salvatore Di Marzo: “Auguri a tutti noi”

In questa notizia si parla di: anniversario - arma - carabinieri - tutti

L’Arma dei Carabinieri celebra il suo anniversario in piazza Cavour: strade chiuse e divieti - L’Arma dei Carabinieri celebra in piazza Cavour il 211esimo anniversario della sua fondazione. La cerimonia è prevista per giovedì 5 giugno.

Anniversario dell'Arma, dalla Scuola allievi l'apertura ufficiale delle celebrazioni - "Duecentounidici anni di storia e non sentirli, mi verrebbe da dire, quest'anno le celebrazioni per l'anniversario e l'Arma dei carabinieri consentono alla città di vivere un momento straordinario anche di cultura, e questo è merito del generale Totaro che comprende, insieme al prefetto e a tutte.

Avellino, il 211° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri si celebra in piazza - Giovedì 5 giugno, alle 18.30, Piazza Mazzini non sarà solo un punto sulla mappa di Avellino, ma il centro esatto di una storia lunga 211 anni.

Ieri ho avuto l’onore di partecipare alla cerimonia che si è svolta a Medicina in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Un momento solenne e partecipato, che ha reso omaggio al prezioso lavoro svolto quotidianamente da Vai su Facebook

Festa dell'Arma, la prima a palazzo Farnese: le foto di chi c'era; Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 211° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri; 211° Anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Carabinieri, anche a Rieti festeggiato il 211° anniversario dalla ... - Oggi, 5 giugno, ricorre il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Secondo ilmessaggero.it

211° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: Mattarella celebra i ... - Fondata nel 1814, l’Arma dei Carabinieri è una delle istituzioni più longeve e rappresentative dello Stato italiano. Si legge su infodifesa.it