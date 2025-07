Controlli nella movida stabiese | due arresti denunce e sanzioni per oltre 18mila euro

CASTELLAMMARE DI STABIA, 13 LUGLIO 2025 – Intensificati i controlli dei Carabinieri nella movida dell’area stabiese nella serata di sabato. I militari della Compagnia locale, supportati dal NAS e dalla Polizia Municipale, hanno effettuato verifiche nelle zone più frequentate della città . Il bilancio dell’operazione conta due arresti, diverse denunce, sanzioni amministrative e numerose multe per violazioni al Codice della Strada. Un 58enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Poggioreale in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre un 48enne è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio: in suo possesso hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Primacampania.it

