Scontro auto morti 17enne e un 18enne

11.25 Due ragazzi,uno di 17 anni e uno di 18, sono morti in uno scontro tra due auto. E' successo in Sardegna sulla statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchitto, all'ingresso di Arzachena. I due giovani, marocchini, erano a bordo di una utilitaria assieme a un altro ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. Stavano andando al lavoro al parco acquatico di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. L'impatto è avvenuto con un Suv. Il 16enne è in ospedale a Sassari. Le due ragazze sul Suv sono state portate in ospedale a Nuoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it