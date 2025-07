Tragico incidente sul raccordo Torino-Pinerolo | un uomo perde la vita tra le fiamme

Scontro nella notte tra None e Piscina. Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, domenica 13 luglio, lungo il raccordo Torino-Pinerolo, in direzione Pinerolo, tra gli svincoli di None e Piscina. Auto in fiamme dopo un probabile tamponamento. L'allarme è scattato intorno alle 4,10 del mattino, quando due veicoli sono stati coinvolti in uno scontro violento, seguito da un incendio che ha avvolto entrambi i mezzi. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un tamponamento, ma la dinamica dell'accaduto è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

