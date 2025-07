Pomigliano Rosalia Porcaro in scena con Semp’ Ess | comicità e parità di genere in una serata tra risate e riflessione

POMIGLIANO D’ARCO, 13 LUGLIO 2025 – SarĂ Rosalia Porcaro la protagonista questa sera 13 luglio in piazza Giovanni Leone a Pomigliano d’Arco, con lo spettacolo “Semp’ Ess”, scritto e interpretato dall’attrice napoletana nota per i suoi ruoli in “Audiscion” e nella serie “Mina Settembre”. L’evento, inserito nel cartellone dell’Estate Pomiglianese, è stato promosso dall’assessora alle Pari OpportunitĂ Elvira Romano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fondazione Officina delle Culture, per sensibilizzare il pubblico sui temi della paritĂ di genere attraverso il linguaggio della comicitĂ . 🔗 Leggi su Primacampania.it Š Primacampania.it - Pomigliano, Rosalia Porcaro in scena con “Semp’ Ess”: comicitĂ e paritĂ di genere in una serata tra risate e riflessione

