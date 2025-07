Il ritrovamento del piccolo Allen Piantedosi | Macchina dei soccorsi esemplare

«Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Allen Bernard Ganao». Lo afferma, in una nota, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, - prosegue - ha operato in modo esemplare. L’impegno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ritrovamento del piccolo Allen, Piantedosi: "Macchina dei soccorsi esemplare"

“Tutto questo è assurdo”. Allen, nuove scoperte dopo il ritrovamento - È terminata nel migliore dei modi la scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo di cinque anni sparito nella notte tra venerdì e sabato da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia.

Emozione e applausi ai vigili del fuoco, il ritrovamento del piccolo Allen - (Adnkronos) – Emozione e applausi ai vigili del fuoco per il ritrovamento oggi del piccolo Allen, scomparso per 40 ore dal camping di Latte, a Ventimiglia, mentre si trovava in vacanza con i genitori.

