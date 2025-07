Reparti in crisi all' ospedale di Cosenza i sindacati chiedono assunzioni e unità | Basta soluzioni tampone

In merito al comunicato diffuso dalla Segreteria Provinciale FIALS e da una parte della rappresentanza OSS relativo alle criticitĂ organizzative nei reparti di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni e ribadire la necessitĂ di un confronto sindacale ampio, trasparente e basato sui fatti. La denuncia di condizioni lavorative insostenibili,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Reparti in crisi all'ospedale di Cosenza, i sindacati chiedono assunzioni e unitĂ : “Basta soluzioni tampone”

Taglio del reparto di psichiatria dell’Annunziata di Cosenza. Il sindaco Franz Caruso: “Occhiuto; Nuovi medici specializzandi nelle corsie dell'Annunziata · Video; Pronto soccorso di Cosenza, scatta l'allarme polmoniti.

