Nathan Fillion aggiorna su Lanterns la serie DCU su Lanterna Verde

Nathan Fillion, l'attore di Firefly e Castle interpreta Guy Gardner, un uomo impetuoso e con i capelli a scodella nel film di Superman di James Gunn, dove Lanterna Verde usa con nonchalance il suo anello, alimentato dalla volontà , per fare un gesto di dito medio ai suoi nemici (sotto forma di un gigantesco dito medio smeraldo). È questo tipo di atteggiamento che Fillion vuole portare nella serie Lanterns della HBO – che sarà classificata TV-MA – dopo essere apparso per la prima volta nella seconda stagione della serie HBO Max Peacemaker, sempre di Gunn. Guy Gardner di Fillion sarà un compiaciuto chiacchierone quando lo vedremo al fianco di John Stewart, interpretato da Aaron Pierre.

Nel corso di un’intervista, Nathan Fillion ha confermato che tornerà ad interpretare Guy Gardner nella serie #Lanterns (2026) dopo il film #Superman (2025): "Guy tornerà in Lanterns. Ovviamente c’è un altro team creativo dietro, la serie non è stata scritta né di Vai su Facebook

Lanterns: Nathan Fillion rivela un tono adulto e dark per la serie DC - Con Lanterns attualmente in fase di produzione, iniziano a emergere nuovi dettagli sulla serie HBO targata DC Studios. Lo riporta msn.com

Nathan Fillion anticipa il tono maturo di Lanterns: “Ho detto più parolacce” di qualsiasi altro progetto - Lanterns sarà una serie TV incentrata su John Stewart, ma sappiamo che ci saranno anche altre Lanterne, tra cui Guy Gardner di Nathan Fillion ... Riporta cinefilos.it