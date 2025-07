Finale Wimbledon a che ora e dove vedere Sinner-Alcaraz

Il giorno più atteso è arrivato: l'ultimo atto dell'edizione 2025 di Wimbledon si conclude come meglio non potrebbe con i due grandi favoriti a giocarsi lo Slam più importante sull'erba, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il numero uno e il numero due del mondo. L'altra ottima notizia riguarda tutti gli appassionati che potranno seguire la gara in chiaro su Tv8 oltre ai canali Sky Sport dedicati e in streaming su Now Tv. La rivincita di Parigi. Appena cinque settimane dopo l'incubo vissuto dall'altoatesino nella finale del Roland Garros, si ritrovano di fronte i due fenomeni del tennis mondiale che hanno ormai definitivamente presto il posto dell'ultimo dei "Big three" rimasto all'avanzare del tempo, quel Novak Djokovic che nulla ha potuto contro Jannik nella semifinale di due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finale Wimbledon, a che ora e dove vedere Sinner-Alcaraz

