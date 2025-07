Pronti…? Sono di nuovo incinta Un anno dopo riecco spuntare il pancione | la famosa attrice lo annuncia così

Il silenzio è durato finché il pancione non ha più concesso vie di fuga. La notizia della nuova gravidanza è deflagrata sui social come un flash, inattesa perché il primo figlio deve ancora spegnere la candelina del primo compleanno. Uno shooting total white, sorrisi larghi e mani intrecciate sul ventre che cresce: così la coppia ha comunicato al mondo che la famiglia si prepara ad accogliere un altro bambino, ribaltando i pronostici dei tabloid che, fino a ieri, raccontavano solo notti insonni e pannolini. Si scopre che è Vanessa?Hudgens, l’attrice ex star di “High?School?Musical”, accanto al marito, l’ex giocatore di baseball Cole?Tucker. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it