Maturità Valditara annuncia la linea dura | Chi boicotta l'esame sarà automaticamente bocciato

Dopo i casi di studenti che si sono rifiutati di sostenere l’orale della MaturitĂ 2025, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia una norma per bocciare chi replica gesti simili. In un’intervista al Corriere della Sera spiega le novitĂ in arrivo, i motivi della stretta e la sua visione dell’educazione scolastica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

